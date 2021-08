News

"The Little Things" mit Denzel Washington jetzt in 4K & HDR

"The Little Things" ist jetzt in 4K & HDR im Apple iTunes Store und bei Amazon Prime Video erhältlich. Beide Shops bieten die vorgezogene "Heimkino-Premiere" für 19,99 EUR zum Kauf an. Bei Amazon gibt es auch eine Option zum 48 Stunden-Verleih für 15,99 EUR. Apple bietet neben HDR10 zusätzlich Unterstützung für Dolby Vision sowie englischen Dolby Atmos-Sound.

Der Thriller mit Denzel Washington erscheint voraussichtlich im Herbst auf Blu-ray Disc sowie als Steelbook. Amazon nennt den 11.11.2021 als VÖ-Termin. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

Neben Denzel Washington sind in "The Little Things" auch Rami Malek und Jared Leto in weiteren Rollen zu sehen. Washington spielt in dem Film von John Lee Hancock (The Highwaymen, Blind Side) einen Sheriff auf der Jagd nach einem Serien-Killer in Los Angeles.

Bereits jetzt ist "The Little Things" als Import Blu-ray Disc ohne deutschen Ton erhältlich.

