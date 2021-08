News

Noomi Rapace-Thriller "The Secrets We Keep" auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im Dezember "The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit" auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Noomi Rapace und Joel Kinnaman über ein düsteres Geheimnis im Amerika der Nachkriegszeit wird voraussichtlich ab dem 10.09.2021 im Handel erhältlich sein.

Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit einer deutschen und englischen DTS HD 5.1-Tonspur ausgestattet sein. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.