"Pop around the Clock" - 24 Stunden Live-Konzerte auf 3sat ab morgen früh

3sat zeigt ab morgen früh wieder 24 Stunden Live-Konzerte in HDTV. In der neuen Ausgabe von "Pop around the Clock" werden Konzerte in Erstausstrahlung von Muse, Ringo Starr, Eric Clapton, Metallica, Bon Jovi, Biffy Clyro, Shakira sowie das "Avicii: Tribute Concert" in Stockholm präsentiert. Aber auch Klassiker wie Elvis Presley ('68 Comeback Special), Prince mit seinem "Rave un2 the Year 2000" und Mariah Carey auf ihrer Daydream Worldtour in 1996 Tokyo sind bei 3sat zu sehen.

Los geht es am Donnerstag, 31.12.2020 un 05.30 Uhr. Alle Konzerte sind am gleichen Tag bereits ab 6.00 Uhr in der 3sat-Mediathek abrufbar. Der genaue Zeitablauf für den Konzert-Tag ist auf der 3sat-Website zu finden:

