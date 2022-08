News

"The Boys Next Door" mit Charlie Sheen erscheint auf Blu-ray Disc

CMV Laservision veröffentlicht "The Boys Next Door" im Oktober auf Blu-ray Disc. Der Film mit Charlie Sheen aus dem Jahr 1985 erscheint in zwei Mediabook-Editionen inklusive DVD und wird ab dem 21.10.2022 im Handel erhältlich sein.

Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton ausgestattet. Außerdem ist umfangreiches Bonus-Material geplant.

The Boys Next Door (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 2.0)

Extras:

- Audiokommentar von Penelope Spheeris und Maxwell Caulfield

- Original Trailer, Programmtrailer, Erweiterte Szenen

- Alternative Titelvorspann (als Blind Rage), animierte interaktive Menüs

- Featurettes: Both Sides of the Law (Interview mit Maxwell Caulfield und Christopher McDonald) / Featurette Caveman Day (Interview mit Penelope Spheeris und Maxwell Caulfield) / Featurette Tales from the End Zone (Interview mit Kenneth Cortland) / Featurette Blind Rage (Video-Essay von Stephen Thrower) / Featurette Give Us Your Money (Interview mit den Straßenmusikern Texacala Jones and Tequila Mockingbird) / Featurette The Psychotronic Tourist (Besuch der Drehorte)

