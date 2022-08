News

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" startet mit Doppel-Folge bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab dem 02.09.2022 die erste Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power) und hat jetzt den genauen Zeitplan für die Ausstrahlung der insgsamt acht Folgen bekannt gegeben.

Die Serie startet am 02.09. zunächst mit den ersten zwei Episoden unter der Regie von J.A. Bayona, die hierzulande ab 03:00 Uhr morgens abrufbar sein werden. Die erste Folge trägt den englischen Titel "Shadow of the Past". Die weiteren Folgen werden dann jeweils am Freitag um 06:00 Uhr bis zum Staffel-Finale am 14.10.2022 veröffentlicht.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" - Offizielle Synopsis:

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bringt zum allerersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen Zweiten Zeitalters von Mittelerde auf die Bildschirme. Dieses epische Drama spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkien's Der Hobbit und Der Herr der Ringe und bringt die Zuschauer zurück in eine Ära in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und dem Ruin anheim gefallen sind, ungewöhnliche Helden geprüft wurden, Hoffnung an dem feinsten aller Fäden hing und der größte Schurke, der jemals aus Tolkiens Feder geflossen ist, drohte die Welt mit Dunkelheit zu überziehen.

Beginnend in einer relativ friedlichen Zeit, folgt die Serie einem Ensemble aus Figuren, sowohl bekannt als auch neu, die sich mit dem lang befürchteten, widererstarkenden Unheil in Mittelerde konfrontiert sehen.

Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder des Elfenkönigreichs Lindon, dem atemberaubenden Inselkönigreich von Númenor und den letzten Winkeln der Welt... Diese Königreiche und Figuren werden Legenden schaffen die noch lange bestehen werden nachdem sie bereits vergangen sind.

