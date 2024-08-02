News

"Texas Chainsaw" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Im August erscheint "Texas Chainsaw" (The Texas Chainsaw Massacre - The Legend Is Back) auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von John Luessenhop aus dem Jahr 2013 mit Alexandra Daddario, Dan Yeager, Trey Songz und Scott Eastwood erscheint am 12.08.2024 als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive CD mit Audio-Booklet. Als Bonus-Material sind u.a. Making of-Featurettes und Deleted Scenes dabei. Das Mediabook wird mit zwei verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

