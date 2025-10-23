News

"Telefon" mit Charles Bronson erscheint auf Blu-ray Disc

24.10.2025 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "Telefon" im Januar auf Blu-ray Disc. Der Thriller-Klassiker von Don Siegel aus dem Jahr 1977 mit Charles Bronson, Lee Remick und Donald Pleasence erscheint am 29.01.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook mit DTS HD MA 2.0-Ton in Deutsch und Englisch. Als Bonus-Material sind Trailer, eine Bildergalerie und ein Booklet geplant.

