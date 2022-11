News

Survival-Thriller "Fall - Fear Reaches New Hights" bald auf Blu-ray Disc und in 4K

Eurovideo veröffentlicht "Fall - Fear Reaches New Heights" am 15.12.2022 auf Blu-ray Disc. Der von LionsGate produzierte Survival-Thriller über eine verhängnisvolle Kletter-Aktion auf einen Funkturm wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc präsentiert. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und ein Making of geplant.

Zwar erscheint "Fall" nicht auf Ultra HD Blu-ray. Immerhin wird es aber auch eine digitale 4K-Version bei Amazon Prime Video geben, die bereits ab dem 1. Dezember zum Streaming erhältlich sein soll.

