News

"Stevie Nicks: Complete Studio Albums & Rarities" erscheint als 10 CD-Set

Am 28.07.2023 erscheint "Stevie Nicks: Complete Studio Albums & Rarities" auf CD. Das 10 CD-Boxset enthält neben allen Solo-Alben der "Fleetwood Mac"-Sängerin auch noch zwei CDs mit ausgewählten Raritäten wie B-Seiten oder Songs aus verschiedenen Film-Soundtracks:

Bella Donna (1981)

The Wild Heart (1983)

Rock A Little (1985)

The Other Side Of The Mirror (1989)

Street Angel (1994)

Trouble In Shangri-La (2001)

In Your Dreams (2011)

24 Karat Gold: Songs From The Vault (2014)

Stevie Nicks - Rarities (2 CD) (2023)

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.