News

"Steve Hackett: Genesis Revisited Live: Seconds Out & More" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & LP

Sony Music veröffentlicht "Steve Hackett: Genesis Revisited Live: Seconds Out & More" am 02.09.2022 auf Blu-ray Disc und CD.

Das im September 2021 in Manchester aufgezeichente Live-Event mit den Songs des Genesis-Albums "Seconds Out" sowie weiteren Titeln des ehemaligen Genesis-Gitarristen wird auf Blu-ray Disc mit DTS HD MA 5.1-Ton präsentiert. Als Bonus-Material sind eine "Behind the Scenes"-Doku und mehrere Videos dabei.

Am 25.11.2022 erscheint außerdem eine Vinyl-Edition mit 4 LPs und 2 CDs.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.