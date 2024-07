News

Weitere StudioCanal 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks werden neu aufgelegt

StudioCanal veröffentlicht mehrere Filme erneut als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die zunächst nur exklusiv im Plaion Shop erhältlichen 4K-Steelbooks von Sam Peckinpahs "Steiner - Das eiserne Kreuz", Renny Harlins "Die Piratenbraut", "U-571" und "The Wicker Man" kommen am 05.09.2024 als 4K-Steelbook sowie "Katzenauge" als 4K-Mediabook auch in den allgemeinen Handel. Derzeit sind die Filme selbst direkt im Plaion Shop nicht erhältlich und werden dort ebenfalls ab September wieder lieferbar sein.

