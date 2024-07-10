News

"Reacher - Staffel 2" erscheint auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht die zweite Staffel von "Reacher" auf Blu-ray Disc. Die acht Folgen sind bereits bei Amazon Prime Video zu sehen und sollen am 26.09.2024 auf Blu-ray Disc erscheinen. Die dritte Staffel von "Reacher" ist für 2025 in Planung.

