"Reacher - Staffel 2" erscheint auf Blu-ray Disc
10.07.2024 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht die zweite Staffel von "Reacher" auf Blu-ray Disc. Die acht Folgen sind bereits bei Amazon Prime Video zu sehen und sollen am 26.09.2024 auf Blu-ray Disc erscheinen. Die dritte Staffel von "Reacher" ist für 2025 in Planung.
