"Star Wars: Visions Volume 2"-Trailer und weitere Serien-Neuheiten

Disney+ hat im Rahmen der "Star Wars Celebration" in London einen neuen Trailer für die zweite Staffel von "Star Wars: Visions" veröffentlicht:

Die zweite Staffel der animierten Kurzfilmreihe soll zum "Star Wars Day" am 04.05.2023 bei Disney+ starten und besteht aus neun Kurzfilmen, die von verschiedenen Animations-Studios aus der ganzen Welt produziert wurden. Die Animations-Serie ist nicht mit den offiziellen "Star Wars"-Filmen und Serien von Lucasfilm verbunden sondern erzählt eigenständige Geschichten aus dem Star Wars-Universum.

Bei dem Star Wars Fan-Event wurde neben der für 2024 geplanten neuen Star Wars-Serie "The Acolyte" auch neue Staffeln bereits bekannter Serien angekündigt. So erhält "Star Wars: Tales of the Jedi" eine zweite Staffel und die finale dritte Staffel von "Star Wars: The Bad Batch" soll 2024 bei Disney+ starten.

www.disneyplus.com

