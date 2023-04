News

Dolby Atmos-Preview für "Metallica: 72 Seasons" in dieser Woche

Metallica veröffentlichen am Freitag ihr neues Album "72 Seasons". Bereits einen Tag vorher gibt es am Donnerstag weltweit in ausgewählten Kinos ein Listening Event mit einer Vorführung des Albums mit Dolby Atmos-Sound. Dort werden u.a. Musik-Videos präsentiert und die einzelnen Songs mit Intros der Band eingeleitet. Es handelt sich um ein groß angelegtes Event, welches auch von vielen Kinos in vielen kleineren Städten begleitet wird.

"72 Seasons" erscheint am 14.04.2023 als CD und Doppel-LP. 2023/2024 gehen Metallica mit dem neuen Album auch auf die "M72" Welt-Tournee in insgesamt 22 Städten - u.a. auch in Hamburg und München.

Metallica - 72 Seasons Tracklisting

Seasons Shadows Follow Screaming Suicide Sleepwalk My Life Away You Must Burn! Lux Æterna Crown of Barbed Wire Chasing Light If Darkness Had a Son Too Far Gone? Room of Mirrors Inamorata

