Netflix plant animierte "Stranger Things"-Serie

Netflix kündigt zusammen mit den "Duffer Brothers" eine neue "Stranger Things"-Animations-Serie an. Entwickelt wird die Serie von Eric Robles, der bereits an mehreren Nickeloden-Serien wie "Glitch Techs" beteiligt war. Worum es in der neuen "Stranger Things"-Animations-Serie gehen soll, wurde noch nicht mitgeteilt.

Neben der fünften Staffel von "Stranger Things" ist bereits ein weiteres "Stranger Things"-Spin Off in Planung. Mit ihrer Produktionsfirma "Upside Down Pictures" arbeiten die "Duffer Brothers" auch noch an weiteren Serien. Dazu gehören u.a. eine "Live TV"-Adaption der japanischen Anime-Serie "Death Note" und eine Verfilmung des Stephen King und Peter Straub-Romans "The Talisman".

