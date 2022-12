News

Star Wars: "The Mandalorian - Staffel 3" erst ab März 2023 bei Disney+

Jon Favreau, Dave Filoni und Pedro Pascal haben im Rahmen der brasilianischen Comic Con den genauen Stattermin für die dritte Staffel von "The Mandalorian" bei Disney+ angekündigt. Diese soll am 01.03.2023 2023 bei Disney+ starten. Die Serie war bereits mehrfach verschoben worden und zuletzt für den Februar 2023 geplant. Auch die dritte Staffel wird voraussichtlich wieder aus acht neuen Episoden bestehen.

Die Spin Off-Serie "Ahsoka" mit Rosario Dawson, die in der zweiten Staffel von "The Mandalorian" zu sehen war, befindet sich derzeit in Produktion und soll ebenfalls 2023 bei Disney+ starten.

