"Star Wars Stories - Music from The Mandalorian, Rogue One & Solo" erscheint als limitierte "Amber Coloured Vinyl"-Edition

Für Star Wars-Fans erscheint am 14.10.2022 eine limitierte Vinyl-Edition mit Highlights aus den Soundtracks von "The Mandalorian, Rogue One & Solo".

Die "Star Wars Stories" Doppel-LP wird in einer limitierten Auflage von 2500 Exemplaren in Bernstein-Farbe erhältlich sein und soll "geheime Inschriften in den Auslaufrillen" enthalten.

Bereits 2019 wurde in der gleichen Reihe die Sammlung "Music From The Star Wars Saga" auf CD und LP veröffentlicht.

