News

"Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2" noch in diesem Jahr auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Paramount plant noch für dieses Jahr die Veröffentlichung der zweiten Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die zweite Staffel läuft derzeit noch beim Streaming-Dienst Paramount+ und wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen.

Die erste Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits seit Ende Mai auf Blu-ray Disc sowie als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich. Am 24.08.2023 veröffentlicht Paramount die Ultra HD Blu-ray-Edition noch einmal in einfacher Verpackung.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.