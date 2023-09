News

Heimkinowochen mit günstigen Preisen und Gewinnspiel bei Nubert

Bildquelle: Nubert

Pünktlich zur IFA in Berlin starten beim Audio-Experten Nubert die Heimkino-Wochen. In vier Kategorien (Passiv, Aktiv, preAV und Soundbar) werden vorselektierte Sets und Systeme zu attraktiven Konditionen angeboten. Wer es gerne individueller handhaben möchte, kann mit dem Konfigurator alle Sets nach eigenen Wünschen zusammenstellen.

In jeder Kategorie wird eine breite Palette in verschiedenen Preisklassen angeboten. Von der Basisausstattung bis hin zum 7.1.4-Dolby-Atmos-System. Bei den passiven Systemen stehen nuBoxx, nuLine und nuVero im Fokus. Als Preis-/Leistungstipp bei den Aktivlautsprechern gilt das XS-6000-Set, aber auch die große nuPro XS-8500 RC wird im Set zum Heimkino-Sonderpreis angeboten.

Als Krönung gibt es noch ein Gewinnspiel: Wer seine Nubert Heimkino-Technik kreativ ablichtet, hat die Chance auf einen 1.000 Euro-Gutschein für den Nubert-Shop.

Nubert stellt noch bis zum 05. September an Stand 201 in Halle 1.2 auf der IFA in Berlin aus.

Hier geht es direkt zu den Heimkinowochen bei Nubert (Klick!)!

