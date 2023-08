News

"Star Trek: Prodigy - Staffel 1" im Oktober auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht am 05.10.2023 die erste Staffel von "Star Trek: Prodigy" auf Blu-ray Disc. Das Box-Set enthält neben den 20 Episoden auf vier Blu-ray Discs auch noch über 2 Stunden Bonus-Material. Dazu gehören die folgenden Making of-Featurettes:

Kobayashi Maru

Trek-Tradition

Die erste Direktive

Die Protostar-Crew

Die Protostar

Geräte und Ausrüstung

Bereits am 07.09. erscheinen zwei "Movie Collection" Box-Sets mit den "Star Trek"-Kinofilmen auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc sowie am 16.11.2023 die "Star Trek: The Picard Legacy Limited Collection" mit allen Serien und Filmen mit Jean-Luc Picard/Patrick Stewart auf Blu-ray Disc.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.