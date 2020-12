News

"Star": Disney+ für Erwachsene ab 2021 in Europa

Disney hat im Rahmen seines "Investor Day" auch Neuheiten für Disney+ in Europa angekündigt. So soll der Streaming-Dienst "Star" 2021 in Europa starten und das Angebot von Disney+ um Inhalte für Erwachsene erweitern. Während in den USA dazu bereits "Hulu" zur Auswahl steht, bietet Disney+ in Europa bislang nur sein familienfreundliches Angebot von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic-Produktionen an.

Zum Angebot von Star sollen neben Disney-Serien auch Produktionen des Senders FX sowie Blockbuster und Klassiker von Disney und den 20th Century Studios gehören. Der Start von Star ist in vielen Ländern für den 23.02.2021 geplant. In Europa wird "Star" als sechste Marke in den Apps für Disney+ erscheinen.

Disney+ kostet in Deutschland derzeit 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Ab März steigen die Preise auf 8,99 EUR im Monat bzw. 89,99 EUR im Jahr.

In Lateinamerika soll "Star" im Juni 2021 unter dem Namen "Star+" als eigenständiges Angebot starten und dort auch Live-Sport von ESPN zeigen.

www.disneyplus.com

