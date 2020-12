News

CES: Samsung zeigt virtuelle Pressekonferenz live

Bildquelle: Samsung

Unter dem Motto "Better Normal for All" findet am 11. Januar 2021 die virtuelle Samsung Pressekonferenz auf der CES statt, die 2021 nur in virtueller Form veranstaltet wird. Die Pressekonferenz kann von allen Interessierten von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr (MEZ) via Livestream im globalen Samsung Newsroom verfolgt werden.

