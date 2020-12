News

Disney plant erste "Alien" TV-Serie

Disney plant die erste "Alien" TV-Serie. Wie Disney im Rahmen des "Investor Day" ankündigte, wird die Alien-Serie bei "FX on Hulu" unter Leitung von Noah Hawley (Fargo, Legion) entwickelt. Zum Inhalt gibt Disney noch nichts bekannt sondern teasert die Serie nur mit diesem Slogan an:

Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth

In Europa dürfte die neue Alien-Serie sehr wahrscheinlich über den neuen internationalen "Star" Streaming-Dienst für Erwachsene bei Disney+ zu sehen sein, der im Februar starten soll.

www.disneyplus.com

