Stallone-Klassiker "City Cobra" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Plaion Pictures veröffentlicht "Die City Cobra" auf Blu-ray Disc. Der Sylvester Stallone Action-Klassiker wird von Plaion am 28.03.2023 in einer neuen Mediabook-Edition mit Blu-ray Disc und DVD veröffentlicht. Zwar gibt es wie bereits bei der von Warner erhältlichen Blu-ray Disc nur den englischen Originalton in DTS HD MA 5.1 aber immerhin auch die deutsche Synchro mit DTS HD MA 2.0 statt nur Dolby Digital-Ton sowie neue Extras. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Interviews und Making of Featurettes geplant.

bereits erhältlich:

Die City-Cobra Mediabook (Blu-ray+DVD)

Bild: 1,75:1

Ton:

DTS-HD Master Audio 2.0 (Deutsch)

DTS-HD Master Audio 5.1 (Englisch)

Extras:

Interviews mit Cast & Crew

Audiokommentar

Featurettes

Booklet

Bildergalerie

Trailer

