"Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home" gratis bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Sony bietet "Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home" derzeit kostenlos bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store an.

Das Special wurde zum 20-jährigen Jubiläum der Spider-Man-Filme produziert und beinhaltet Auftritte aller "Spider-Man"-Hauptdarsteller, die auch in Spider-Man: No Way Home gemeinsam zu sehen sind.

Obwohl es sich dabei streng genommen um einen großen Werbeclip nicht nur für "Spider-Man: No Way Home" sondern die gesamte Spider-Man-Serie handelt, wurde für "Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home" nur ein Trailer bei YouTube veröffentlicht. Das komplette Special ist nur bei den Streaming-Anbietern zu sehen.

Spider-Man: No Way Home (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Special Features

Unveröffentliche und erweiterte Szenen

Bloopers & Outtakes

Easter Eggs in der alternativen Realität

Das Schurken-Multiversum

Stranges Welt

Realitätskollision

Vereinigung der Spiders



