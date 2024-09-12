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Die HIGH END zieht nach Wien

Austria Center Vienna (Bildquelle: High End)

Vom 15. bis 18. Mai findet die High End zum letzten Mal in München statt. Rund ein Jahr später öffnet die bekannte Audiomesse in 2026 zum ersten Mal im Austria Center Vienna in Wien ihre Tore. Insgesamt 26.000 Quadratmeter stehen im aufwändig renovierten und mit aktueller Technik ausgestatteten Event-Gelände zur Verfügung. Im November 2023 wurde hier bereits die FINEST AUDIO SHOW veranstaltet.

„Das Austria Center Vienna punktet nicht nur mit hervorragenden Ausstellungsbedingungen, sondern auch mit einer fortschrittlichen Umgebung, die das Niveau der HIGH END steigern und ihren Erfolg in den nächsten Jahren sichern werden“, sagt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters. Nach über 20 Jahren auf demselben Messegelände wurde der Zeitpunkt für eine Veränderung wohlüberlegt gewählt. Die Entscheidung, die internationale Audiomesse nach Wien zu verlegen, steht für Aufbruch, Erneuerung und zukunftsweisende Aussichten. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Maßnahme die HIGH END auf ein neues Level heben können und freuen uns auf die Chancen, die uns dieser Wechsel bringen kann“, untermauert Dreischärf den bedeutsamen Schritt.

Die Termine bis 2028 im Überblick:

HIGH END Munich 2025 – 15. bis 18. Mai 2025

HIGH END Vienna 2026 – 28. bis 31. Mai 2026

HIGH END Vienna 2027 – 6. bis 9. Mai 2027

HIGH END Vienna 2028 – 25. bis 28. Mai 2028

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