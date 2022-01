News

Sony verschiebt "Morbius"-Kinostart erneut

Sony hat den Kinostart von "Morbius" erneut verschoben. Das erste "Morbius" Kino-Abenteuer über den Marvel-Helden mit Jared Leto in der Hauptrolle sollte ursprünglich nach anderthalb Jahren Verzögerung am 27.01.2022 in den deutschen Kinos starten. Als neuer Starttermin wurde jetzt der 31.03.2022 angesetzt.

Mit der Heimkino-Veröffentlichung von "Morbius" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist daher erst ab dem Sommer zu rechnen.

