Sony veröffentlicht "PlayStation Portal Remote Player" für die PlayStation 5

Sony stellt zur Gamescom den "PlayStation Portal Remote Player" vor. Das Remote Play-Gerät ist eine Kombination aus einem DualSense Wireless-Controller mit einem 8 Zoll LCD-Bildschirm, über den Spiele in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde von der PlayStation 5 gespielt werden können.

Der PlayStation Portal Remote Player stellt über WLAN eine Verbindung zur PS5-Konsole her, um unterstützte Spiele wiederzugeben, die auf der PlayStation 5 installiert sind. Laut Sony ist für die Verwendung eine WLAN-Geschwindigkeit mit mindestens 5 Mbit/s und optimal 15 Mbit/s erforderlich. Nicht unterstützt werden PS VR2-Spiele, für die das Headset erforderlich ist, und Games, die über das Cloud-Streaming von PlayStation Plus Premium gestreamt werden. In den PlayStation Portal Remote Player ist ein 3,5-mm-Audioanschluss integriert.

Der "PlayStation Portal Remote Player" soll noch 2023 zum Preis von 219,99 EUR in Deutschland erhältlich sein.

