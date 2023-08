News

"King Crimson: Larks' Tongues In Aspic" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc und als Vinyl-LP-Set

Discipline Global Mobile veröffentlicht "King Crimson: Larks' Tongues In Aspic" als 50th Anniversary Edition. Das Album aus dem Jahr 1973 wurde neu in Dolby Atmos, DTS HD MA 5.1 und Hi Res Audio von Steven Wilson abgemischt. Parallel dazu entstand ein neuer "Elemental Mix" von David Singleton, für den jeder einzelne Take der ursprünglichen Studiosessions neu abgemischt wurde. Das "The Complete Recording Sessions"-Set mit zwei Blu-ray Discs und zwei CDs erscheint am 13.10.2023. Parallel dazu erscheint "Larks' Tongues In Aspic" auch als Doppel-LP mit beiden neuen Stereo-Abmischungen.

bereits erhältlich:

Larks' Tongues In Aspic (The Complete Recording Sessions · Dolby Atmos ·2023 Mixes) 2 Blu-Ray / 2 CD-Set

50. Jubiläumsausgabe von King Crimsons klassischem Album von 1973

Blu-Ray I enthält brandneue 2023-Mixe in Dolby Atmos, DTS-HD MA 5.1 Surround Sound und Hi-Res Stereo von Steven Wilson sowie die neuen Elemental Mixes von David Singleton.

Blu-Ray II enthält die vollständigen Aufnahmen aller für das Album aufgezeichneten Sessions. Das gesamte Material wurde aus den Originalaufführungen neu gemischt und wird erstmals auf CD in Hi-Res 24/96 Stereo präsentiert.

Anzeige



Darüber hinaus enthält Blu-Ray II hochauflösende Stereomischungen der Original-Stereo-Master und David Singletons Audiodokumentation der Albumaufnahme „Keep That One, Nick“, die zuvor in der Box von 2012 enthalten war.

CD1 enthält den Stereomix von 2023 und die Instrumentalstücke des Albums.

CD2 enthält die Elemental-Mixe und ausgewählte Master-Reels.

Präsentiert als 2-fache Gatefold-Ausgabe mit den einzelnen CDs sowie einem Booklet mit neuen Covernotizen des King-Crimson-Biographen Sid Smith, verpackt in einem stabilen Schuber

Larks' Tongues In Aspic (2023 Steven Wilson Mixes & 2023 David Singleton Elemental Mixes)

2-LP-Set, gepresst auf audiophilem 200-Gramm-Vinyl

Anzeige



50. Jubiläumsausgabe von King Crimsons klassischem Album von 1973

LP1 enthält brandneue 2023-Stereomischungen von Steven Wilson

LP2 enthält alle neuen Elemental-Mixe 2023 von David Singleton

Geschnitten von Jason Mitchell bei Loud Mastering.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.