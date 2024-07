News

Sony stellt ULT POWER SOUND Lautsprecher & Kopfhörer-Serie vor

Sony stellt die neue ULT POWER SOUND Serie, bestehend aus den drei Lautsprechern UILT TOWER 10, ULT FIELD 7 und ULT FIELD 1 sowie dem kabellosen Kopfhörer ULT WEAR vor. Hier stehen hohe Leistungsfähigkeit, satte Bässe, klare Details und maximale Pegelfestigkeit, laut Hersteller, im Fokus. Besonderheit aller Komponenten: die ULT-Taste. Auf Knopfdruck kann man hier mit einem oder zwei verschiedenen Klangmodi das "Hörerlebnis verstärken" und einen "einzigartigen, charakteristischen Sound" realisieren.

Der ULT TOWER 10 bietet 360° Sound und 360° Partybeleuchtung, ein kabelloses Mikro für Karaoke, einen Gitarrenverstärker und TV Sound Booster. Der ULT FIELD 7 soll mit kraftvollen Bässen und atmosphärischer Beleuchtung für Stimmung sorgen. Er verfügt über eine wasser- und staubdichte Konstruktion und soll eine lange Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden bieten. Auch hier lassen sich Mikro und Gitarren anschließen. Ein Tragegriff erleichtert den Transport.

Der ULT FIELD 1 ist kompakt, soll aber trotz seiner geringen Größe starke Basskraft aufweisen. Er ist IP67 wasser-, staub- und stoßfest, spielt bis zu 12 Stunden und ist in vier verschiedenen Farben erhältlich (Schwarz, Off-White, Forest Gray, Orange). Er kann stehend und liegend verwendet werden.

ULT WEAR setzt auf den V1-Prozessor, der auch in den Kopfhörern der 1000X Serie von Sony zum Einsatz kommt. Geräuschminimierung per Dual Noise Sensor-Technologie ist an Bord und der Kopfhörer kann mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig gekoppelt werden.

In allen ULT POWER SOUND Geräten verwendet Sony recycelten Kunststoff.

Preise und Verfügbarkeit:

Der ULT TOWER 10 ist ab April 2024 in der Farbe Schwarz erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 1.199,00 Euro.

Der ULT FIELD 7 ist ab April 2024 in der Farbe Schwarz erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 449,00 Euro.

Der ULT FIELD 1 ist ab April 2024 in den Farben Schwarz, Forest Gray, Off-White und Orange erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 139,99 Euro.

Der ULT WEAR Kopfhörer ist ab April 2024 in den Farben Schwarz, Forest Gray und Weiß erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 199,99 Euro.

