Netflix erhöht Preise für Streaming-Abos in Deutschland

Netflix hat in Deutschland die Preise erhöht. Nachdem im letzten Jahr das Basis-Abo für 7,99 EUR im Monat weggefallen ist, hat Netflix auch in Deutschland die bereits im Ausland erfolgten Preiserhöhungen in den anderen Tarifen nachgezogen:

Standard: 13,99 EUR statt 12,99 EUR

Premium: 19,99 EUR statt 17,99 EUR

Das werbefinanzierte Standard-Abo wird weiterhin zum Preis von 4,99 EUR angeboten.

