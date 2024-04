News

"Star Trek: Strange New Worlds" bekommt vierte Staffel und neuer "Star Trek"-Kinofilm geplant

Paramount hat eine vierte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" in Auftrag gegeben. Noch vor dem Start der dritten Staffel beim Streaming-Dienst Paramount+ wurde die Science Fiction-Serie bereits um eine weitere Staffel verlängert. Die dritte Staffel befindet sich derzeit in der Produktion und wird voraussichtlich 2025 veröffentlicht.

Weniger rosig sieht es für "Star Trek: Lower Decks" aus. Die Serie erhält zwar noch eine fünfte Staffel, die voraussichtlich im Herbst 2024 starten soll aber auch gleichzeitig das Finale der animierten Serie sein wird. Für Paramount+ sind außerdem der inzwischen abgedrehte Film "Star Trek: Section 31" mit Michelle Yeoh und die neue Serie "Star Trek: Star Trek Academy" geplant.

Aber auch im Kino soll es nach einer längeren Pause voraussichtlich bald ein neues "Star Trek"-Abenteuer geben: So verkündete Paramount kürzlich, dass ein Prequel zu J.J. Abrams "Star Trek" aus dem Jahr 2009 geplant sei, bei dem Toby Haynes Regie führen soll, der u.a. an der "Star Wars"-Serie "Andor" beteiligt war. Zum Inhalt und Zeitplan für den neuen "Star Trek"-Kinofilm liegen bislang noch keine Details vor. Da es sich voraussichtlich um eine "Ursprungsgeschichte" handeln wird, die mehrere Jahrzehnte vor "Star Trek" spielt, dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass auch eine neue Besetzung für den Film gesucht wird.

