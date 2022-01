News

Sony: Neues "Uncharted"-Preview online

Sony hat einen neues Preview für "Uncharted" veröffentlicht. Die Videogame-Verfilmung mit Spider-Man-Darsteller Tom Holland als Nathan Drake und Mark Wahlberg in der Rolle dessen Partners Victor „Sully“ Sullivan soll laut den aktuellen Planungen am 17.02.2022 in den deutschen Kinos starten. Den Kinostart von "Morbius" hatte Sony erst kürzlich verschoben.

