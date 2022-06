News

Sony: Erster Trailer für Horror-Thriller "The Invitation" online

Sony hat den ersten Trailer für "The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet" veröffentlicht. Dieser ist aufgrund einer höheren Altersfreigabe nur direkt auf YouTube abrufbar und enthält auch viele Spoiler:

Der Horror-Thriller von.Jessica M. Thompson über eine Hochzeit mit unerwartetem Verlauf soll am 25.08.2022 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Nach dem Tod ihrer Mutter hat Evie (NATHALIE EMMANUEL) keine weiteren Verwandten mehr. Durch einen DNA-Test erfährt sie jedoch von einem lange verschollenen Cousin, von dem sie bisher nichts wusste. Ihre neugefundene Familie lädt sie direkt auf eine opulente, englische Land-Hochzeit ein. Zunächst lässt sich Evie von ihrem gutaussehenden, adligen Gastgeber verführen, findet sich jedoch schnell in einem Alptraum wieder, in dem sie nicht nur um ihr Überleben kämpft. Sie muss erkennen, welche dunklen Geheimnisse in ihrer Familiengeschichte verborgen sind und welche verstörenden Ziele ihre Familie mit ihrer sündhaften Großzügigkeit wirklich verfolgt.

