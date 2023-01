News

"Snap - World Power" erscheint als limitierte Picture Disc-LP

BMG veröffentlicht nach dem Erfolg der Snap Maxi-Compilation "Rhythm Is a Dancer" und dem zweiten Studio-Album "The Madman's Return" jetzt auch das Snap Debüt-Album "World Power" als limitierte Vinyl-Edition.

Die neu aufgelegte Schallplatte des Eurodance-Klassikers aus dem Jahr 1990 mit Hits wie "The Power" und "Oops Up" erscheint als Picture Disc und kommt am 03.03.2023 in den Handel.

bereits erhältlich:

