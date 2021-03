News

"Schiller - Summer in Berlin" als limitierte Studio & Heimkino-Edition mit Dolby Atmos

Schiller (Christopher von Deylen) veröffentlichte bereits im Februar das Album "Summer in Berlin" inklusive der Laserperformance zum einstündigen Sequenzer–Epos "Berlin Moskau" mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc. Nach der schnell ausverkauften "Super Deluxe Edition" von "Summer in Berlin" soll jetzt am 19.03.2021 eine neue "limitierte Studio & Heimkino-Edition" inklusive Dolby Atmos-Sound erscheinen.

Diese enthält ebenfalls wieder neben dem neuen Studioalbum vier bisher unveröffentlichte Live-Konzerte auf insgesamt zwei CDs und zwei Blu-Rays mit einer Gesamtspielzeit von über acht Stunden. Bis auf die Verpackung scheint es keine Unterschiede zwischen den beiden Editionen zu geben.

