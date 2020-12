News

Schwarze "Hobbit" Ultra HD Blu-ray-Cases zum Austausch erhältlich

Bei der Produktion der "Hobbit" Ultra HD Blu-rays gab es einen Verpackungsfehler, weswegen diese teilweise mit blauen Cases statt der sonst typischerweise schwarzen Hüllen für Ultra HD Blu-rays ausgeliefert werden.

Universal bietet als Vertrieb von Warner daher auf Anfrage schwarze Ultra HD Blu-ray Hüllen zum Austausch an. Diese können per E-Mail an info@universal-pictures.de mit dem Betreff “Der Hobbit: Die Spielfilm Trilogie 4K-UHD / Austausch Case” und Angabe der Postadresse angefordert werden. Eine Einsendung der blauen Hüllen ist nicht erforderlich.

