Sky bietet jetzt auch DAZN mit HD-Sendern zur Buchung an

Sky bietet ab sofort auch Bestellungen von DAZN-Abos an. So erhalten Sky-Abonnenten u.a. auch Zugang zu den Spielen der Fußball-Bundesliga, die von DAZN übertragen werden. Mit einer DAZN-Buchung über den "Mein Sky"-Bereich erhalten Sky-Abonnenten Zugang zu allen Inhalten des Sport-Streaming-Dienstes über die App sowie ausgewählten Inhalten über die beiden TV-Kanäle DAZN 1 und 2. Beide Sender sind auch in HDTV auf Sky Q, Sky+ und Sky Q Mini-Geräten verfügbar.

DAZN mit Abrechnung direkt über Sky kostet im Jahresabo 12,50 Euro monatlich oder 14,99 Euro im Monat mit monatlicher Kündigungsfrist.

