Sennheiser stellt SPORT True Wireless In-Ear-Kopfhörer vor

Bildquelle: Sennheiser

Sennheiser stellt mit dem SPORT True Wireless einen neuen TWS In-Ear-Kopfhörer vor, der sich durch die "Adaptable Acoustic-Funktion" insbesondere für Sportler und Fitness-Freunde auszeichnen soll.

Durch eine Auswahl an offenen und geschlossenen Ohradaptern kann man sowohl Sound als auch Passform laut Hersteller optimal an die individuellen Bedürfnisse und Sportarten anpassen.

Hinzu kommen passende EQ-Einstellungen über die Sennheiser Smart Control App mit den folgenden Funktionen:

Aware-EQ mit offenen Ohradaptern: bessere Situationswahrnehmung (z.B. beim Joggen, um Straßenlärm zu hören)

Focus-EQ mit geschlossenen Ohradaptern: Mehr Abschirmung der Umgebungsgeräusche (z.B. für intensive Trainingseinheiten im Fitness-Studio)

Die Touch-Bedienelemente sind über die App personalisierbar. An Bord ist Bluetooth 5.2 inklusive AAC und aptX. Die Akkulaufzeit soll 9 Stunden betragen, im Case gibt es weitere 18 Stunden.

Ohradapter sind in drei Größen dabei und vier verschiedene Ohrfinnen helfen ebenbei bei der Anpassung an die eigene Ergonomie. Mit IP54 ist der SPORT True Wireless staub- und spritzwassergeschützt sowie gewappnet für Schweiß, Regen und auch Workouts am Strand.

Der Sennheiser SPORT True Wireless kann bereits vorbestellt werden und wird ab dem 3. Mai 2022 für 129,90 EUR (UVP) erhältlich sein.

