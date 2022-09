News

SciFi-Horror-Thriller "NOPE" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc?

Universal veröffentlicht "NOPE" voraussichtlich noch vor Jahresende auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Verschiedene Händler nennen derzeit den 10.11.2022 als VÖ-Termin. Der SciFi-Horror-Thriller von "Get Out" und "Wir"-Regisseur Jordan Peele wird auch in einer 4K-Version bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein.

Universal hat sich zwar bislang noch nicht zu Details geäußert. Von Apple kommt jetzt aber bereits die Bestätigung für einen englischen Dolby Atmos-Mix. Damit dürften die Chancen für einen Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ebenfalls sehr hoch sein.

Die Ultra HD Blu-ray erscheint als reine 4K-Version ohne zusätzliche Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

