Samsung & Rakuten TV mit über 166 Kanälen in Europa

Der Streaming- und Video-on-Demand-Anbieter Rakuten TV erweitert in Zusammenarbeit mit Samsungs "TV Plus"-Service sein Kanalangebot auf dem europäischen Markt. Demnach wird Rakuten im April und Mai via TV Plus 166 Kanäle in 16 Regionen auf den Markt bringen.

Im Rahmen dieser Initiative sind am 20. April neue Kanalangebote auf TV Plus in Dänemark, Finnland und Norwegen gestartet, Belgien, Luxemburg, Portugal und Irland sollen im Mai folgen. Auch in Schweden und den Niederlanden ist Rakuten TV via TV Plus seit gestern mit sieben Premium-Kanälen nutzbar.

Weiterhin wurde am 14. April der "Family"-Channel im Vereinigten Königreich, Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz verfügbar gemacht. In den letztgenannten Regionen sind die Kanäle auf Samsung-Smart-TVs ab dem Modelljahr 2016, in den restlichen Regionen ab der TV-Generation 2017 abrufbar.

