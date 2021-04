News

Samsung eröffnet virtuelles "Experience Studio for Connected Living"

Der sich in der Samsung-Unternehmenszentrale in Schwalbach befindliche Showroom "Experience Studio for Connected Living" ist jetzt auch digital erfahrbar. Der Showroom ist ca. 250m² groß und dient dazu, 21 Anwendungsbeispiele aktueller Samsung-Produkte und Produkte diverser Drittanbieter virtuell anzutesten und sich über Videodemonstrationen vorstellen zu lassen.

Die virtuelle Erlebniswelt auf der Samsung-Website abrufbar. Für die Begehung wird die Benutzung von Google Chrome, Firefox oder Edge empfohlen.