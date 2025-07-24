News

Warner: Neuer "One Battle After Another"-Trailer mit Leonardo DiCaprio online

Warner hat einen neuen Trailer für "One Battle After Another" veröffentlicht:

Die Action-Komödie von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio basiert lose auf dem Roman "Vineland" von Thomas Pynchon und wird mit dieser Tagline angeteasert:

"Als ihr böser Feind nach 16 Jahren wieder auftaucht, trifft sich eine Gruppe ehemaliger Revolutionäre wieder, um eine ihrer eigenen Töchter zu retten".

Neben Leonardo DiCaprio sind in weiteren Rollen Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti und Alana Haim zu sehen. "One Battle After Another" soll am 25.09.2025 in den deutschen Kinos starten.

