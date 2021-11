News

Ridley Scott plant "Alien" und "Blade Runner" TV-Serien

Ridley Scott arbeitet neben einer "Gladiator"-Fortsetzung auch an neuen "Alien" und "Blade Runner" TV-Serien. In einem BBC-Interview erklärte Scott, dass für beide Serien bereits die Drehbücher für die Pilotfolge geschrieben werden.

Die "Alien"-Serie wird für den Pay TV-Sender FX entwickelt während bei "Blade Runner" noch offen ist, wo die Serie zu sehen sein soll. "Blade Runner" soll insgesamt rund zehn Stunden lang sein und "Alien" wird ebenfalls mit einer Gesamtlaufzeit von 8-10 Stunden entwickelt. Zum Inhalt der Serien äußerte sich Scott nicht.

Ridley Scotts neuester Film "House of Gucci" soll am 02.12.2021 in den deutschen Kinos starten.

