"Resident Evil" als "Blood Pack Special Edition" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Constantin Film veröffentlicht auch in Deutschland sämtliche "Resident Evil"-Filme auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem bereits "Resident Evil: The Final Chapter" als 4K-Edition erhältlich ist, folgen im Juli die restlichen Filme der Action-Reihe. Diese werden am 01.07.2021 einzeln auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Beim Media Markt wird der erste "Resident Evil"-Film als "Blood Pack Special Edition" auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein. Was diese genau auszeichnen soll, ist noch nicht bekannt.

bereits erhältlich: