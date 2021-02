News

Remasterte "Herr der Ringe"-Trilogie kommt in IMAX-Kinos

In den USA ist die "Herr der Ringe"-Trilogie seit der letzten Woche auch in IMAX-Kinos zu sehen. In den Regionen, wo die IMAX-Kinos derzeit geöffnet sind, werden die Kinofassungen der "Lord of the Rings"-Trilogie von Peter Jackson im IMAX-Großformat präsentiert.

Basis dafür sollen die bereits für die Ultra HD Blu-rays verwendeten 4K-Master sein, die zusätzlich mit Digital Media Re-Mastering (DMR) und einem angepassten Surround-Mix für die IMAX-Kinos überarbeitet wurden.

Ob die "Herr der Ringe"-Filme später auch in IMAX-Kinos außerhalb der USA gezeigt werden, ist noch nicht bekannt.