News

"Raging Fire" erschein als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray

Koch Media veröffentlicht "Raging Fire" im Juli noch einmal als günstigere Ultra HD Blu-ray. Nach der bereits seit Januar erhältlichen Steelbook-Edition kommt die Ultra HD Blu-ray am 14.07.2022 als Neuauflage in Standard-Verpackung in den Handel.

Der Hong Kong Action-Film von "New Police Story"-Regisseur Benny Chan mit Donnie Yen (Ip Man) ist auf Ultra HD Blu-ray mit einem deutschen und kantonesischen Dolby Atmos 7.1.2-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Making of und Trailer dabei.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.