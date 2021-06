News

Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray?

Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" erscheint möglicherweise bald auf Ultra HD Blu-ray. Bei verschiedenen Online-Shops wird bereits seit einigen Monaten eine 4K-Version gelistet und hierzulande wurde kürzlich von der FSK ein rund 70 Minuten "New York Times Talks"-Special als neues Bonus-Material geprüft.

Eine offizielle Ankündigung mit genauem Termin für eine Neuveröffentlichung von "Inglourious Basterds" auf Blu-ray Disc und vielleicht sogar Ultra HD Blu-ray gibt es bislang aber noch nicht. Die Ultra HD Blu-ray wird aber sogar bereits im Online-Shop "GRUV" gelistet, der zu Universal gehört.

Von den Quentin Tarantino-Filmen wurde bislang nur "Once Upon A Time In... Hollywood" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.