Qualcomm aptX Lossless Audio-Streaming mit dynamischer Bitrate

Qualcomm präsentiert mit aptX Lossless eine Erweiterung des bereits bekannten aptX Adaptive und eine neue Funktion der Snapdragon Sound Technologie. Um verlustfreie Signalübertragung in CD-Qualität via Bluetooth zu realisieren, arbeitet aptX Adaptive mit Qualcomm Bluetooth High Speed Link, um die notwendige Datenrate zur Verfügung stellen. Maximal beträgt die Bandbreite 1 Mbit/s, in problematischer Umgebung wird diese auf minimal 140 kbit/s reduziert, um weiterhin eine zuverlässige Verbindung zu garantieren. aptX Lossless erkennt automatisch, ob die Quelle verlustfrei komprimiert wurde und aktiviert dann eine bitgenaue Übertragung mit 44.1 kHz / 16-Bit. Der Nutzer kann zwischen einer verlustfreien 44.1 kHz / 16-bit Übertragung in CD-Qualität oder einer verlustbehafteten in 96 kHz / 24-bit wählen. Die neue Technologie soll in Snapdragon-Chipsets Ende des Jahres verfügbar sein.

