News

"Purple Disco Machine: Paradise" in Dolby Atmos - Der Produzent im Dolby-Podcast

In Zusammenarbeit mit Sony Music, Apple Music und Dolby fand am 09. September im Burmester Club im Berliner Prenzlauer Berg eine Pre-Listening Party des neuen Albums "Paradise" von Purple Disco Machine statt. Die fünfzehn neuen Songs des Multi-Platin-Produzenten Tino Piontek aus Dresden konnten die Teilnehmer in Dolby Atmos-Sound in einer Listening Lounge und auf dem Dance-Floor erleben.

Im Anschluss an die Listeningsession erzählte Tino Piontek im Gespräch mit Markus Kavka, über die Entstehung des Albums in Dresden, über die Selektion der Artists als Mischung aus Fanboy Momenten und der Entdeckung neuer Stimmen, sowie den Einfluss von Dolby Atmos auf seine Produktionsarbeit. So produzierte er „Paradise“ bewusst mit organischen Instrumenten und Sounds, um so die Möglichkeit eines dreidimensionalen Klangs komplett ausschöpfen zu können. Der Abend wurde beendet mit einem Vinyl-DJ-Set von Purple Disco Machine mit einer kuratierten Auswahl seiner liebsten Disco Klassiker und eigener Hits.

In der aktuellen Episode von "music & movies - Der Dolby Podcast" erzählt DJ Tino alles über sich, seine Musik und das neue Album:

"Purple Disco Machine: Paradise" erscheint am 20.09.2024 auf CD & LP. Der Dolby Atmos-Mix wird bei Streaming-Anbietern zu hören sein.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.